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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 6:29

В Башкирии пенсионерка на Renault сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП

Инцидент произошел в городе Нефтекамске
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Нефтекамске пенсионерка за рулем легковушки сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 7 декабря. Во дворе жилого дома по улице Социалистической наезд на мальчика совершила 64-летняя женщина за рулем Renault Sandero. Она уехала с места аварии, а маленького пешехода доставили в больницу.

В ходе розыска дорожная полиция задержала пенсионерку. На нее составили административный материал за оставления места ДТП. Женщине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Напомним, в тот же день в Уфе водитель грузовика «МАЗ» сбил 13-летнего школьника.