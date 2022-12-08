Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 6:02

В Уфе из-за утечки без воды остались 10 жилых домов и школа

Профильная служба работает над устранением коммунальной аварии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе утром 8 декабря из-за утечки из земли без холодного водоснабжения остались 10 жилых домов и школа

В Уфе утром 8 декабря из-за утечки из земли без холодного водоснабжения остались 10 жилых домов и школа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе утром 8 декабря из-за утечки из земли на пересечении улиц Джалиля и Островского без холодного водоснабжения остались 10 жилых домов и школа. Профильная служба работает над устранением коммунальной аварии. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

По данным ресурсоснабжающей организации, холодная вода была отключена в школе №102 и в жилых домах по улицам:

– Альшеевской, 14, 12, 10;

– Магистральной, 11, 9, 7, 7а, 9а, 11а, 12/1.

Также отмечается, что водоснабжение приостановлено на рынке Южный (улица Ухтомского, 19 и 21).