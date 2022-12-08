На пешеходном переходе в Уфе грузовик «МАЗ» сбил 13-летнего ребенка

фото: ГИБДД Уфы

На пешеходном переход в Уфе грузовик сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло около восьми часов утра 7 декабря на улице Вологодской. 57-летний водитель «МАЗ» совершил наезд на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу со светофором. Вероятнее всего, мальчик направлялся в школу, которая находится неподалеку.

В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.