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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 5:43

На пешеходном переходе в Уфе грузовик «МАЗ» сбил 13-летнего ребенка

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

На пешеходном переход в Уфе грузовик сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло около восьми часов утра 7 декабря на улице Вологодской. 57-летний водитель «МАЗ» совершил наезд на ребенка, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу со светофором. Вероятнее всего, мальчик направлялся в школу, которая находится неподалеку.

В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.