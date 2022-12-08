Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 4:47

На выходных в Башкирии температура воздуха поднимется до -7°

В республике прогнозируют потепление после первых настоящих морозов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в субботу, 10 декабря, дневная температура воздуха поднимется до -7

В Башкирии в субботу, 10 декабря, дневная температура воздуха поднимется до -7

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в субботу, 10 декабря, дневная температура воздуха поднимется до -7,-12°. В республике на время потеплеет после начавшихся на этой неделе морозов. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

На выходных в Башкирии не ожидается существенных осадков – только в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет южным и умеренным. Ночью столбики термометров покажут -18,-23°, (по северо-западу до -13°).

Сегодня днем, 8 декабря, в республике так же обойдется без снега. Ветер ожидается слабый. Температура воздуха составит -13,-18°.