Глава Белорецкого района Башкирии вышел на пробежку в 35-градусный мороз

фото: vk.cpm // Андрей Иванюта

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта вышел на утреннюю пробежку 8 декабря в 35-градусный мороз. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– На Укшуке [микрорайон в городе Белорецке] минус 35, но пробежку не отменил. Всем доброго утра! – написал руководитель муниципалитета и опубликовал свою фотографию после пробежки..

Напомним, на этой неделе в Башкирии наступили настоящие морозы. 7 декабря в одной из самых холодных деревень Белорецкого района столбик термометра показал температуру в -39°.