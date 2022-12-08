Мэрия Уфы рассказала о светофорах с белыми человечками

Мэрия Уфы рассказала о светофорах с изображением мигающих белых человечков, которые стали появляться на улицах города с недавнего времени

Мэрия Уфы рассказала о светофорах с изображением мигающих белых человечков, которые стали появляться на улицах города с недавнего времени. Эти световые секции предупреждают водителя о возможном движении людей по пешеходному переходу, на который он поворачивает.

В городской администрации передали, что количество светофоров с былыми человечками на дорогах будет увеличиваться. Сейчас установлено 93 таких дополнительных секций на 28 перекрестках: на проспекте Октября, а также улицах Менделеева, Жукова и Российской. В мэрии отметили, что новые устройства монтируют на участках с совмещенными автомобильными и пешеходными фазами.