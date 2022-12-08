Среднерыночная стоимость жилья в Башкирии может вырасти на 5,4%

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в первом квартале 2023 года может составить 97 656 рублей

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в первом квартале 2023 года может составить 97 656 рублей. Это на 5,4% (или на 5 тыс. рублей) больше, чем было установлено в четвертом квартале текущего года. Проект приказа о нормативе стоимости жилья был опубликован Минстроем России на портале публичного обсуждения нормативных актов органов власти.

Согласно документу, самое дорогое жилье среди регионов Приволжского федерального округа будет в Татарстане (128,2 тыс. рублей), а дешевое – в Оренбургской области (52 тыс.). В целом по России максимальную стоимость квадратного метра жилья установят в Москве и Петербурге (169,6 и 165,3 тыс.), минимальную – в Ингушетии (45,8 тыс.).