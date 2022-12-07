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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 18:39

Под Уфой из-за пожара в строительном вагоне произошла разгерметизации газового баллона

ЧП случилось в поселке Булгаково
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня поздно вечером, 7 декабря, в Уфимском районе загорелись строительные вагоны и автомобиль. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Габдрахмана в поселке Булгаково. Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили полыхающими металлический вагончик, отечественную легковушку и пластмассовые детали кузова «КамАЗа».

На ликвидацию пожар специалистам потребовалось меньше часа. К тушению было привлечено 11 человек и три единицы техники. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал.

Дознаватель МЧС установил, что пламя вспыхнуло внутри вагончика, а затем случилась разгерметизация пятилитрового газового баллона, который находился внутри. Причина произошедшего устанавливается.