В Башкирии запустили модернизированный энергоблок Кармановской ГРЭС

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В Башкирии запустили модернизированный энергоблок №3 Кармановской ГРЭС. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Данный объект стал первым в регионе и одним из первых в стране, который вошел в Президентскую программу комплексной модернизации электростанций.

Кармановская ГРЭС является одной из самых крупных электростанций в Башкирии. По словам Хабирова, она дает треть электроэнергии, которая производится в республике. Модернизация энергоблока увеличила мощность объекта, выработку электроэнергии и срок службы станции, а также снизила удельный расход топлива. Все это, как утверждает руководитель региона, повысит эффективность и надежность ГРЭС.