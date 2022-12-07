В ДНР в ходе СВО погиб житель Уфы Константин Коновалов

Фото: vk.com/ufa_kalina

В Донецкой Народной республике в ходе специальной военной операции погиб житель Уфы Константин Коновалов. Об этом рассказала пресс-служба Калининского района башкирской столицы.

Как рассказывают сослуживцы мужчины, он был добрым и трудолюбивым человеком. У Константина остались мама и две дочери.

Сегодня, 7 декабря, в уфимском дворце культуры «Моторостроитель» состоялась церемония прощания с погибшим. В ней приняли представители республиканской и городской власти, а также родные и близкие Коновалова.