В Башкирии из роста случаев ОРВИ изменился график работы поликлиник

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня, 7 декабря, в Башкирии из роста случаев ОРВИ и гриппа изменился график работы поликлиник. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Согласно новому режиму взрослые поликлиники и поликлинические отделения в городских и районных больницах в будние дни будут работать с 08:00 до 21:00, в субботу – с 08:00 до 17:00, в воскресенье – с 08:00 до 16:00.

Детские поликлиники и поликлинические отделения в городских и районных больницах по тому же графику, что и взрослые.

Поликлинические отделения в составе республиканских медорганизаций будут работать по будням с 8:00 до 18:00, а в субботу – с 8:00 до 16:00.