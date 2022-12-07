В Башкирии зарегистрировали 14 случаев гриппа

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В Башкирии зарегистрировали 14 случаев заражения гриппом. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» рассказала глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Как утверждает руководитель управления, пять заболевших было зафиксировано в Уфе, остальные девять – в других муниципалитетах республики.

Также Казак сообщила, что наиболее в Башкирии распространено штамма гриппа H1N1, особенность которого состоит в том, что болезнь в случае заражения им протекает в более тяжелой форме. Помимо этого, зарегистрировано два случая гриппа группы B.

Роспотребнадзор утверждает, что в настоящее время эпидпорог по заболеваемости ОРЗ в Башкирии превышен почти на 30%. А от гриппа привилось более 45% населения региона.