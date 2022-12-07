Больше книг, меньше сериалов: как жители Башкирии проводят время в сети

Башкортостанцы стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

За год среднестатистический абонент оператора в республике стал использовать на 25% больше интернет-трафика. При этом мужчины в цифровой среде проявляют активность и опережают женщин на 10%. Любимый день для серфинга в Сети — пятница, а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу.

Многие жители региона переводят общение в Telegram — уже 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно жители региона проговаривают свыше 14 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на понедельник и вторник — именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. Причем 55% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Книги или фильмы

Жители Башкирии стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 23%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 16% — возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и числа громких премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

В республике вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 5%. Однако самой популярной маркой все еще остается Samsung с долей 10%.

Зато заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков — за год на 10%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населенных пунктах, и жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

В последние месяцы МегаФон реализовал в Уфе масштабный проект по тюнингу объектов связи — модернизацию с учетом изменений в архитектуре и ландшафте столицы. Также связисты увеличили емкость сети в Нефтекамске, Туймазах, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе и расширили покрытие в Кумертау, Стерлитамаке и Нефтекамске.