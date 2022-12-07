Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 7 декабря, в Уфу прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга.

Поезд представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в которой есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, а также вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры необычного поезда – Дед Мороз и его свита.

Поезд отправился в путешествие по России из Великого Устюга 22 октября и посетит десятки городов. В каждом из них для посетителей вокзалов готовится праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Также можно будет посетить сувенирную лавку, кафе и саму передвижную резиденцию Деда Мороза.

Напомним, 25 декабря на набережной реки Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза. Она будет принимать гостей до 14 января.