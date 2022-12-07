В Уфе за вымогательство взятки будут судить экс-инспектора ГИБДД

В Уфе за получение взятки через вымогательство будут судить бывшего инспектора ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе за получение взятки через вымогательство будут судить бывшего инспектора ГИБДД. Об этом 7 декабря сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый для проверки документов остановил автомобиль, которым управляла горожанка. Сотрудник пригрозил ей административным протоколом за отказ пройти медицинское освидетельствование, хотя она была не против проверки.

– Однако инспектор потребовал передать ему денежные средства в размере 15 тыс. рублей, за то, что водитель не будет привлечена к административной ответственности. Опасаясь поступивших угроз, злоумышленнику была перечислена обозначенная сумма, – передали в надзорном ведомстве.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело против него передано в Советский районный суд.