Льготное кредитование аграриев Башкирии в 2022 году выросло в 2,6 раза

Минсельхоз России определил лимит субсидий на льготное краткосрочное кредитование агропромышленного комплекса Башкирии в 2022 году в размере 933,4 млн рублей

Минсельхоз России определил лимит субсидий на льготное краткосрочное кредитование агропромышленного комплекса Башкирии в 2022 году в размере 933,4 млн рублей – это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. Об этом 7 декабря сообщило региональное правительство.

– На начало декабря 2022 года аграриям республики одобрили 730 заявок на льготные краткосрочные кредиты объемом 23,9 млрд рублей,– сказал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. – Льготные кредиты помогли аграриям скрупулезно подготовиться, провести посевную кампанию и вырастить рекордный урожай.

По программе льготного кредитования компании аграрного сектора могут получить кредит по сниженной процентной ставке – от 1 до 5%. Субсидии на ее компенсацию банкам предоставляет государство.