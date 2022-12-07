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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 6:55

В Башкирии мать с двумя детьми в горящем доме спасли соседи

Инцидент произошел ранним утром 7 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В башкирском селе Кудеевский Иглинского района Башкирии мать с двумя детьми, которые спали в загоревшемся доме, спасли соседи. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел ранним утром 7 декабря. Женщина и двое детей спали, когда их дом охватил пожар. Это заметили соседи. Они разбудили семью стуком в дверь и тем самым спасли ее.

Разгоревшийся огонь потушили сотрудники пожарной части регионального Госкомитета по ЧС и МЧС. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.