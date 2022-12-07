ГИБДД озвучила подробности ДТП с легковушкой и грузовиком в Башкирии с двумя погибшими

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД озвучила подробности ДТП с легковушкой и грузовиком в Янаульском районе Башкирии, где погибли два человека и еще трое – пострадали. Авария случилась во втором часу ночи 7 декабря на 202-м километре трассы Уфа-Янаул.

Как уточнили в Госавтоинспекции, на дороге столкнулись «Богдан», за рулем которого сидел 20-летний местный житель, и попутный большегруз «Урал» под управлением 26-летнего мужчины.

– Два пассажира легкового автомобиля в возрасте 20 лет от полученных травм скончались на месте. Водителю «Богдана», а также его двум пассажирам, молодым людям потребовалась медицинская помощь. Они госпитализированы в нефтекамскую городскую больницу, – передали в дорожной полиции.

По данным ведомства, тормозной путь легковушки составил 54 метра. Собственником этого автомобиля оказался один из погибших пассажиров. За рулем находился его товарищ. У него взяли кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения.