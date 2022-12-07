Заявку на выплату 20 тыс. рублей в Башкирии подали 467 семей мобилизованных

Заявку на получение выплаты в 20 тыс. рублей в Башкирии подали 467 семей мобилизованных

Заявку на получение выплаты в 20 тыс. рублей в Башкирии подали 467 семей мобилизованных. Это данные за первый день приема заявлений, сообщил «Башинформ» 7 декабря со ссылкой на министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленару Иванову.

Чиновница уточнила, что 264 заявлений было подано через МФЦ, 187 – с помощью портала «Госуслуг», остальные поступили в филиалы центров социального обслуживания.

Напомним, единовременную новогоднюю выплату в 20 тыс. рублей для мобилизованных и членов их семей ввел глава республики Радий Хабиров. Всего на это пособие из бюджета региона потратят около 400 млн рублей.