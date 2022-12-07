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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 3:07

Два человека погибли и трое пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком в Башкирии

Авария произошла на трассе в Янаульском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Янаульском районе Башкирии два человека погибли и трое пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком. Авария произошла около двух часов ночи 7 декабря на трассе Уфа-Янаул рядом с деревней Каймаша. Об этом сообщило региональное МЧС.

Судя по кадрам с места происшествия, вазовская «десятка» въехала под грузовой автомобиль.

– Двое из пяти находившихся в легковом автомобиле человек погибли. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Водитель грузового автомобиля не пострадал, – передали в экстренном ведомстве.

Там добавили, что движение на дороге не затруднено. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.