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НовостиОбщество6 декабря 2022 19:00

Владимир Путин отметил благодарственными письмами двух жителей Башкирии

Им были вручены благодарственные письма
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин отметил наградами двух жителей Башкирии. Это следует из документа, который был опубликован на федеральном портале правовой информации.

Благодарственные письма от главы государства получили студент четвретого курса баймакского филиала УТЭК Максим Скачко и специалист белорецкого филиала компании «Росгосстрах» Татьяна Пахомова.

Максим Скачко получил награду благодаря своей активной волонтерской работе. Как издание «Баймакский вестник», во время коронавирусной пандемии молодой человек помогал доставлять медикаменты и продукты пенсионерам. Татьяна Пахомова была отмечена благодарностью президента за успехи в труде и за добросовестную работу на протяжении многих лет.