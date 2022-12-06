В Уфе для празднования Нового года построят 232 площадки

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе для празднования Нового года построят более 200 площадок. Об этом на сегдняшнем оперативном совещании в мэрии рассказала начальник управления культуры и искусств администрации башкирской столицы Айгуль Хасанова.

Главные новогодние площадки в башкирской столице буду организованы на площадях имени Ленина и перед конгресс-холлом «Торатау». Елки и ледовые городки будут оборудованы в парках «Демский», «Волна», «Кашкадан», на площадях на перекрестке Мубарякова – Софьи Перовской, перед дворцом культуры УМПО, перед Дворцом спорта, перед Уфимской детской филармонией и площади имени Орджоникидзе.

В общей сложности в Уфе будут оборудованы 232 новогодние площадки. Также на набережной реки Белой появится резиденция Деда Мороза.