Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе торжественное открытие центральной елки состоится 23 декабря. Об этом на сегдняшнем оперативном совещании в мэрии рассказала начальник управления культуры и искусств администрации башкирской столицы Айгуль Хасанова.

Праздничное мероприятие пройдет на площади имени Ленина, оно начнется в 17:00. Жителей и гостей Уфы ждут представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также игры и конкурсы.

Также во всех районах башкирской столицы будут торжественно открыты ледовые городки. По случаю Нового года в Уфе будут открыты 16 ледовых городков и 123 праздничные площадки во дворах.

Ледовые городки откроют:

– перед Уфимской детской филармонией — 23 декабря в 18:00;

– на площади перед Дворцом спорта — 24 декабря в 13:00;

– в парке культуры и отдыха «Демский» — 24 декабря в 14:00;

– на Конгресс-холле «Торатау» — 24 декабря в 17:00;

– на площади перед парком «Волна» — 24 декабря в 17:00;

– в парке культуры и отдыха «Кашкадан» — 25 декабря в 15:00;

– на площади имени Орджоникидзе — 26 декабря в 12:00;

– на площади перед ДК «Моторостроитель» — 26 декабря в 17:00;

– в сквере юнармейцев на улице Мубарякова — 27 декабря в 17:00.