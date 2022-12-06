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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 17:51

Под Уфой водитель грузовика погиб, въехав в строящийся надземный переход

Трагедия случилась на трассе «М5 Урал»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД ро Башкирии

Фото: ГИБДД ро Башкирии

Сегодня вечером, 6 декабря, в Октябрьском районе Уфы в ДТП погиб водитель грузовика Scania. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 1480 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. Согласно предваительным данным, у автомобиля во время движения открылся кузов, из-за чего он зацепил строящийся пешеходный мост. Конструкция перехода обвалилась, это и послужило смертью шофера.

В настоящее время на месте случившегося работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Движение на дороге было закрыто в обоих направлениях, был организован объезд через Карпово-Базилевка. В ликвидации последствий обрушения задействовано два крана.