Суд отменил взыскание с экс-президента «Спартака» 89 млн рублей по иску экс-гендиректора «Уфы»

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 6 декабря, Верховный суд Башкирии отменил взыскание долга с бывшего президента футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна по иску бывшего генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщил «РБК Уфа».

Бывший гендир «уфимцев» хотел взыскать со «Спартака» и его президента один миллион евро (это 89 миллионов по курсу евро на момент выхода клуба в Еврокубок) долга по стимулирующим выплатам за участие в Еврокубках сезона-2020/21.

Помимо этого, Газизов просил суд взыскать в его пользу 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако суд отказал ему и в этом.