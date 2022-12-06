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НовостиСпорт6 декабря 2022 17:25

Суд отменил взыскание с экс-президента «Спартака» 89 млн рублей по иску экс-гендиректора «Уфы»

Также было отказано в взыскании компенсации морального вреда
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 6 декабря, Верховный суд Башкирии отменил взыскание долга с бывшего президента футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна по иску бывшего генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщил «РБК Уфа».

Бывший гендир «уфимцев» хотел взыскать со «Спартака» и его президента один миллион евро (это 89 миллионов по курсу евро на момент выхода клуба в Еврокубок) долга по стимулирующим выплатам за участие в Еврокубках сезона-2020/21.

Помимо этого, Газизов просил суд взыскать в его пользу 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако суд отказал ему и в этом.