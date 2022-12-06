«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» 3:1 в гостевом матче КХЛ

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Сегодня, 6 декабря, «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Омске. Победу уфимцам обеспечили Алексей Пустозеров, Григорий Панин и Александр Хмелевский, забросив шайбы в ворота противника на второй, 18-ой и 60-ой минутах. За команду омичей на четвертой минуте отличился Семен Чистяков.

В настоящее время «СЮ» с 47 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 45-ю располагается на шестой.

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится в Новосибирске послезавтра – 8 декабря. Уфимцы схлестнутся с «Сибирью».