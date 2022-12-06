Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 декабря 2022 16:50

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» 3:1 в гостевом матче КХЛ

Уфимцы сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/hcsalavat

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 6 декабря, «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Омске. Победу уфимцам обеспечили Алексей Пустозеров, Григорий Панин и Александр Хмелевский, забросив шайбы в ворота противника на второй, 18-ой и 60-ой минутах. За команду омичей на четвертой минуте отличился Семен Чистяков.

В настоящее время «СЮ» с 47 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 45-ю располагается на шестой.

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится в Новосибирске послезавтра – 8 декабря. Уфимцы схлестнутся с «Сибирью».