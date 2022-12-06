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Росавиация увеличила число субсидируемых рейсов из Уфы. Это следует из перечня, опубликованного недавно на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Данная поддержка оказывается государством с целью оптимизации маршрутной сети и эффективного расходования бюджета.

Субсидии получат маршруты из Уфы в Волгоград, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Надым, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ноябрьск, Омск, Ростов-на-Дону, Салехард, Самару, Ханты-Мансийск, Челябинск. Это рейсы компаний «Азимут», «Ямал» и «ЮТэйр».

Также получат субсидии рейсы , выполняемые компаниями «Азимут», «ЮТэйр», «Рэд Вингс», «Ямал» и «Сибирь». Речь идет о маршрутах из Астрахани, Грозного, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нового Уренгоя, Перми.