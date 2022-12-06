Кредитование экономики Башкирии превысило 1,1 трлн рублей

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Кредитование предприятий и физлиц Башкирии превысило 1,1 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на председателя регионального Национального банка Марата Кашапова сообщил «Башинформ».

Годовой рост объема кредитов составил 6,7%. Ипотечный портфель вырос на 16% и на начало октября составил 364 миллиарда рублей. Пеотребительское кредитование увеличилось до 351 миллиарда, показав рост в 3,6%.

Кредитование крупного бизнеса достигло 411 миллиардов рублей (рост – 2,2%), малого и среднего бизнеса – 143 миллиарда (44,2%).

По словам Марат Кашапова, экономика Башкирии адаптируется к переменам лучше, чем с среднем по стране. Этому, как он считает, поспособствовал опыт коронавирусной пандемии.