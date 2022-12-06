В Уфе в застроенных кварталах построят шинный отель и многоуровневый паркинг

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском, Советском районах и в Октябрьском районах Уфе в застроенных кварталах построят шинный отель и многоуровневый паркинг. Это следует из подписанных мэром башкирской столицы Ратмиром Мавлиевым постановлений об утверждении проектов планировки и межевания территорий, которые недавно были опубликованы на сайте городской администрации.

Из документов следует, что на проспекте Салавата Юлаева возле «Тойота-центра» будет возведен шинный отель. На улице Ростовской возле пересечения с Рязанской появится офисное здание, а также многоуровневая парковка на 288 мест. Помимо прочего здесь будет осуществлен уже существующего административного здания.