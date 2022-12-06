В Башкирии пойманному на взятке экс-инспектору ГИБДД дали условный срок

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В башкирском городе Октябрьский пойманному на взятке бывшему инспектору ГИБДД дали условный срок. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что мужчина вносил в базу данных ложные сведения о наличии газобаллонного оборудования в автомобилях, которые по факту отсутствовали, и выдавал соответствующее свидетельство. За это он получил в награду почти 30 тысяч рублей.

Суд признал мужчину в преступлениях, предусмотренных статьями за получение взятки и служебный подлог. Ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на шесть лет с испытательным сроком на пять лет.