В аэропорту Уфы откроется мобильный налоговый офис

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 7 декабря, в международном аэропорту «Уфа» откроется мобильный налоговый офис. Об этом рассказал пресс-служба аэропорта.

Офис, организованный Федеральной налоговой службой, региональным Долговым центром и республиканским Управлением службы судебных приставов, будет работать напротив зала регистрации №2 терминала внутренних авиалиний.

Прилетевших, транзитных и улетающих пассажиров будут устно информировать по вопросам уплаты имущественных налогов. Также граждане будут получать кавитации на оплату задолженности.