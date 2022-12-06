Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 13:24

Зерно из Башкирии пользуется спросом в Египте, Турции, Саудовской Аравии и Беларуси

По железной дороге из республики было экспортировано 82 тыс. тонн зерна
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Зерно из Башкирии пользуется спросом в Египте, Турции, Саудовской Аравии и Беларуси. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает ведомство, из региона за период с января по ноябрь текущего года было отгружено 2 284 вагонов зерна общим весом 157,7 тысяч тонн. 1 152 вагонов (82,2 тысячи тонн) их этого числа было экспортировано за рубеж. Стоит отметить, что экспорт зерна по железнодорожным путям превысил 15,2 тысячи тонн.

Минсельхоз отмечает, что в Башкирии в этом году был выращен и собран рекордный урожай зерна – более пять миллионов тонн.