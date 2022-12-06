На Украине погиб 22-летний доброволец башкирского батальона Доставалова Радмир Янбеков

Фото: vk.com/fchingizov

На Украине в ходе специальной военной операции погиб 22-летний житель Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава муниципалитета Фанзиль Чингизов.

Молодой человек родился и вырос в селе Инзелга. Окончив школу, Радмир поступил профессиональный лицей № 77 в Стерлитамаке, где получил специальность тракториста-машиниста широкого профиля. В 2018 году его призвали в ряды российской армии. Он служил в городе Новочеркаск, что в Ростовской области. В августе 2022 Янбеков принял участие в СВО, вступив в ряды добровольческого батальона имени Александра Достовалова.

– Я выражаю слова глубочайшего соболезнования родным и близким Радмира. Сил вам и терпения, чтобы пережить это трудное время потери, – написал в своей публикации Фанзиль Чингизов.

Церемония прощание с Радмиром Янбековым состоится завтра, 7 декабря, в 10:00 в Доме культуры села Инзелга по адресу улица Школьная, 24а.