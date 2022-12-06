Уфимцам покажут детективный триллер «Тень. Взять Гордея»

«Тень. Взять Гордея» - главная кинопремьера этой недели. Он - неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей» (Филипп Янковский).

Он - настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея - главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим (Олег Гаас). Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них - поймать Гордея, пока не поздно, или погибнуть.

«Тень. Взять Гордея» снят в редком жанровом сочетании детектива и триллера. Сюжет раскручивается постепенно, и раскручивается так, что от него невозможно оторваться: фильм действительно получился непредсказуемым, интригующим, захватывающим. Это история о русском Джеймсе Бонде.

«Тень. Взять Гордея» выйдет на экраны уфимских кинотеатров 8 декабря.