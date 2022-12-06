Уфимец обокрал приятеля и купил подруге меха и драгоценности

Фото: МВД Башкирии

38-летний уфимец обокрал друга, а на вырученные деньги купил меха и драгоценности своей девушке.

Необычная история произошла в Демском районе Уфы. 47-летний мужчина приехал на дачу вместе с другом, который ранее помогал ему по работе. Приятели начали распивать алкоголь, а затем уснули. Утром хозяин дома не обнаружил рядом собутыльника – вместе с ним пропали и 1,4 миллиона рублей, которые хранились в барсетке. Пострадавший обратился в полицию.

Уже вскоре воришку задержали. Тем не менее, он успел потратить часть украденных денег. На них он купил шубу и золотые украшения для своей подружки.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело. Часть похищенных денег у вора изъяли.