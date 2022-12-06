Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сотрудница ломбарда украла деньги и ювелирные украшения. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, женщина обратилась в полицию с сообщением, что ее обокрали две аферистки. Злоумышленницы, по ее словам, под предлогом снять порчу убедили отдать деньги и драгоценности.

Далее полиция установила, что 53- летняя уфимка, будучи приемщика-оценщика в ломбарде, присвоила себе 64 тысяч рублей и изделия из золота стоимостью более 1,4 миллиона рублей.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье за хищение вверенного имущества. Женщина находится под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют местонахождение всего похищенного.