Число ввезенных в Башкирию из-за рубежа автомобилей увеличилось в 31 раз

За 11 месяцев 2022 года число автомобилей, ввезенных в Башкирию из стран дальнего зарубежья и «Евразийского экономического союза», увеличилось в 31 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 11 месяцев 2022 года число автомобилей, ввезенных в Башкирию из стран дальнего зарубежья и «Евразийского экономического союза», увеличилось в 31 раз по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом 6 декабря сообщила республиканская таможня.

– Таможня оформила 1803 ТПО (таможенный приходной ордер) на уплату утилизационного сбора в отношении ввезенных из-за рубежа автомобилей, что в 31 раз больше, чем в прошлом году (в 2021 г. – 58), – передали в ведомстве.

Общая сумма утилизационного сбора превысила 41,4 млн рублей, 122 тыс. из них – это пени (в 2021 году было 5 млн и 962 тыс. рублей соответственно).

В таможне также отметили, что за восемь месяцев 2022 года ввоз машин в Башкирию из Казахстана увеличился в 38,5 раз: в прошлом было восемь автомобилей, в текущем – 308.