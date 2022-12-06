Башкирия на федеральные деньги получит 45 школьных автобусов и 14 автомобилей «скорой»

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Башкирия на деньги из федерального бюджета получит 45 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой. Транспорт закупят до конца текущего года и отправят в регион в первом квартале следующего. Соответствующий указ подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

Вместимость 28 школьных автобусов составит 13-20 человек, 16 позволят перевозить до 24 детей и еще один рассчитан на 10-12 мест.

Помимо Башкирии, транспорт получат и другие регионы России. Всего на закупку 2 тыс. автомобилей было выделено 7,2 млрд рублей.