Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 10:00

Башкирия на федеральные деньги получит 45 школьных автобусов и 14 автомобилей «скорой»

Транспорт поставят в республику в первом квартале 2023 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия на деньги из федерального бюджета получит 45 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой. Транспорт закупят до конца текущего года и отправят в регион в первом квартале следующего. Соответствующий указ подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

Вместимость 28 школьных автобусов составит 13-20 человек, 16 позволят перевозить до 24 детей и еще один рассчитан на 10-12 мест.

Помимо Башкирии, транспорт получат и другие регионы России. Всего на закупку 2 тыс. автомобилей было выделено 7,2 млрд рублей.