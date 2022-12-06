Жители Башкирии теперь могут отправить письма в зону СВО через полевую почту

Жители Башкирии теперь могут отправлять письма участникам специальной военной операции через полевую почту Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Башкирии теперь могут отправлять письма участникам специальной военной операции через полевую почту. Ее запустило министерство обороны России. Об этом 6 декабря в своем телеграм-канале сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

– Если раньше мы могли доставлять их только в составе гуманитарных конвоев добровольцам батальонов им. Шаймуратова и Доставалова, теперь весточки из дома могут получить все военнослужащие в зоне СВО, – отметил чиновник.

Отправить письмо можно через отделение «Почты России» с указанием воинской части по одному из адресов:

– 103400, г. Москва–400;

– г. Москва, Суворовская площадь, 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии с пометкой «Письмо солдату».