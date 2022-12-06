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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:06

МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении видимости из-за тумана 7 декабря

Существенных осадков в этот день не предвидится
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
7 декабря местами на дорогах Башкирии возникнет туман, видимость в котором ухудшится до 500 и менее метров

7 декабря местами на дорогах Башкирии возникнет туман, видимость в котором ухудшится до 500 и менее метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 7 декабря, местами на дорогах Башкирии возникнет туман, видимость в котором ухудшится до 500 и менее метров. Также ожидается гололедица. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков, 7 декабря в республике обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет слабым. Ночью температура воздуха понизится до -20,-25° (местами до -30°), днем столбики термометров покажут -13,-18°. Такая же погода сохранится и на следующий день.