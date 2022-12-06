Резиденция Деда Мороза на набережной реки Белой в Уфе откроется 25 декабря

25 декабря на набережной реки Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 декабря на набережной реки Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила начальник управления по культуре и искусству администрации Уфы Айгуль Хасанова.

– Любимые персонажи из сказок проведут для гостей новогодние игры, конкурсы, организуют экскурсию, будет возможность рассказать стихи и дать письмо Деду Морозу, сделать новогодние фотографии. Общаться с Дедом Морозом можно будет ежедневно с 12:00 до 21:00, – рассказала чиновница.

Резиденция будет открыта до 14 января. Вход туда сделают бесплатным.