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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:24

Башкирия выделила городам и районам 1,5 млрд рублей на закупку коммунальной техники

Всего в распоряжении муниципалитета сейчас есть более 2,5 тыс. машин для уборки улиц
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В 2022 году Башкирия из своего бюджета выделила муниципалитетам около 1,5 млрд рублей на закупку 239 единиц коммунальной техники для уборки улиц. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 6 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По данным вице-премьера региона Алана Марзаева, сейчас в распоряжении муниципалитетов есть 2 537 единиц коммунальной техники.

Назаров в ходе совещания поручил главам городов и районов установить на коммунальные машины оборудование для спутникового мониторинга «Глонас», укомплектовать штат водителей для сферы ЖКХ и своевременно ремонтировать технику.