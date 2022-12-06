Башкирия выделила городам и районам 1,5 млрд рублей на закупку коммунальной техники

фото: ufacity.info

В 2022 году Башкирия из своего бюджета выделила муниципалитетам около 1,5 млрд рублей на закупку 239 единиц коммунальной техники для уборки улиц. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 6 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По данным вице-премьера региона Алана Марзаева, сейчас в распоряжении муниципалитетов есть 2 537 единиц коммунальной техники.

Назаров в ходе совещания поручил главам городов и районов установить на коммунальные машины оборудование для спутникового мониторинга «Глонас», укомплектовать штат водителей для сферы ЖКХ и своевременно ремонтировать технику.