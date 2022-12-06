По случаю Нового года в Уфе откроют 16 ледовых городков

По случаю Нового года в Уфе будут открыты 16 ледовых городков и 123 праздничные площадки во дворах Фото: Рустем АХУНОВ

По случаю Нового года в Уфе будут открыты 16 ледовых городков и 123 праздничные площадки во дворах. Об этом на оперативном совещании в мэрии 6 декабря сообщил начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов.

В зимний сезон в башкирской столице будут работать 31 ледовая площадка, 90 хоккейных коробок и 22 лыжные трассы общей протяженностью 48 км. Монтаж двух столичных пиксельных елок уже завершился. Они стоят на площади имени Ленина и Салавата Юлаева. Протяженность праздничной иллюминации в городе – а это более 48 тыс. ламп – составит 18 километров.