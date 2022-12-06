Возле бара в Уфе прогремела стрельба

Возле бара по улице Чернышевского в Уфе в ночь на воскресенье, 4 декабря, прогремела стрельба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле бара по улице Чернышевского в Уфе в ночь на воскресенье, 4 декабря, прогремела стрельба. Об этом сообщил ГТРК «Башкортостан».

По предварительным данным, охранник не пустили посетителя в заведение. Последний взял оружие и начал стрелять, попав первому в глаз.

МВД Башкирии возбудило уголовное дело о хулиганстве. В ведомстве передали, что предполагаемые зачинщики конфликта доставлены в полицию. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента.