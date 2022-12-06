Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:43

Возле бара в Уфе прогремела стрельба

Инцидент прокомментировали в полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Возле бара по улице Чернышевского в Уфе в ночь на воскресенье, 4 декабря, прогремела стрельба

Возле бара по улице Чернышевского в Уфе в ночь на воскресенье, 4 декабря, прогремела стрельба

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле бара по улице Чернышевского в Уфе в ночь на воскресенье, 4 декабря, прогремела стрельба. Об этом сообщил ГТРК «Башкортостан».

По предварительным данным, охранник не пустили посетителя в заведение. Последний взял оружие и начал стрелять, попав первому в глаз.

МВД Башкирии возбудило уголовное дело о хулиганстве. В ведомстве передали, что предполагаемые зачинщики конфликта доставлены в полицию. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента.