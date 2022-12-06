Для отправки в суд в Уфе готово уголовное дело о хищении 1,7 млрд рублей у дольщиков

В Советский районный суд Уфы в ближайшее время направят уголовное дело о хищении 1,7 млрд рублей у дольщиков

В Советский районный суд Уфы в ближайшее время направят уголовное дело о хищении 1,7 млрд рублей у дольщиков жилых комплексов «Серебряный ручей» и «Дубрава». Обвиняемыми в мошенничестве выступают глава компании «Базис» и заместитель директора фирмы «Крона». Об этом 6 декабря сообщили в прокуратуре и Следственном комитете республики.

По данным следствия, фигуранты вместе с третьим сообщником руководили «Управлением капитального строительства «Монолитстрой», а также компаниями «Крона», «Омега», «Базис» и «Импульс». В период с 2011 по 2021 год они получали 1,7 млрд рубелй от 903 дольщиков на строительство восьми многоквартирных домов в двух жилых комплексах: «Серебряный ручей» в Демском районе Уфы и «Дубрава» в Кармаскалинском районе Башкирии. Обязательства ни по возведению, ни по предоставлению жилья обвиняемые не выполнили, часть денег ими была похищена. Свою вину они отрицают.

– В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных с ними юридических лиц наложен арест на общую сумму более 1,5 млрд рублей, – передали в правоохранительном ведомстве.

Всем обманутым дольщикам «Фондом развития территорий» были выплачены компенсации на сумму почти в 2 млрд рублей.

Третьим фигурантом в деле является директор компании «Крона». Сейчас он находится в бегах. Его объявили в федеральный розыск.