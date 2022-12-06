15 ученых из Башкирии отправились на стажировку в Индию

фото: vk.com // Радий Хабиров

15 ученых из пяти вузов Башкирии отправились на стажировку в Индию. Это представители медицинского университета, нефтяного, науки и технологий, аграрного и институтов УФИЦ РАН. Об этом 6 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров.

Ученые посетят лаборатории и кафедры биотехнологии, сельского хозяйства, фармацевтических наук, информатики, инженерной механики и электроники. В числе университетов Индии, где научные сотрудники Башкирии пройдут стажировку, будет Делийский, который входит в топ-500 престижных заведений мира, и Джавахарлала Неру – один из 20 ведущих вузов страны.

Руководитель региона рассчитывает, что стажировка позволит ученым Башкирии повысить квалификацию, завязать новые знакомства для реализации проектов и наладить связи с научным сообществом Индии.