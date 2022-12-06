Вице-премьер правительства Башкирии дал оценку новому министру транспорта республики

Александр Клебанов // кадр интервью на телеканале БСТ

Вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев дал оценку новому министру транспорта республики Александру Клебанову. Чиновник опубликовал характеристику на коллегу в своих соцсетях 5 декабря.

– Александр Владимирович для ведомства человек знакомый. С октября прошлого года он трудился на должности заместителя руководителя Минтранса РБ, поэтому ему хорошо знаком механизм работы республиканского ведомства, – отметил Марзаев.

Он назвал Клебанова «грамотным и компетентным» специалистом и выразил уверенность, что его «системный подход в решении вопросов будет […] способствовать эффективной работе ведомства».

Напомним, Александр Клебанов был назначен министром транспорта Башкирии 5 декабря. Он сменил на этой должности Александра Булушева, который подал в отставку в конце ноября. Незадолго до этого его зама – Виктора Жулькова – обвинили в превышении полномочий.