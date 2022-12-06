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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 4:39

В Башкирии в ДТП попал 92-летний водитель Lada Granta

Он не справился с управлением на повороте и вылетел в кювет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Белокатайском районе Башкирии в ДТП попал 92-летний водитель легковушки

В Белокатайском районе Башкирии в ДТП попал 92-летний водитель легковушки

В Белокатайском районе Башкирии в ДТП попал 92-летний водитель легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась вечером 5 декабря на 45-м километре автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. Там пожилой мужчина за рулем Lada Granta не справился с управлением на повороте и вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево.

Пенсионер получил травмы и обратился за медицинской помощью. Как добавили в Госавтоинспекции республики, его водительские права были просрочены с 2018 года. Он не смог их обновить по медицинским противопоказаниями.