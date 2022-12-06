Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 21:09

В Башкирии власти сделали срочное объявление насчет частичной мобилизации

Недавно президент подписал новый закон
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии власти сделали новое объявление насчет частичной мобилизации. О нем рассказали представители проекта «Объясняем. Башкортостан».

Дело в том, что участники специальной военной операции были освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Две недели назад, 21 ноября, президент России подписал соответствующий закон.

Данная льгота касается денег и имущества, которые были безвозмездно переданы с 1 января этого года призванным на военную службу по мобилизации и добровольцам, контрактниками, а также военнослужащим, нацгвардейцам и сотрудникам, которых привлекли для выполнения задач в области обороны в случае их участия в СВО. Помимо них, льгота касается членов семьи мобилизованных резервистов.

В случае, если указанные граждане получили финансовую или имущественную помощь, связанную с прохождением военной службы, платить подоходный налог с этих доходов им не не нужно.