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НовостиОбщество5 декабря 2022 18:59

В Башкирии ожидаются морозы до -27°

Также в некоторых районах пройдут снегопады
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 6 декабря, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют в республике облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег, а вот днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет восточный, северо-восточный три-восемь метров в секунду.

Эта ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -17,-22°, а при прояснениях – даже до -27°. Днем станет теплее, воздух прогреется до -13,-18°.

Также метеорологи прогнозируют образование гололедицы на некоторых участках региональных дорог.